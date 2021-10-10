Во Владимирской области установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом

Владимирское отделение Роспотребнадзора обновило данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И цифры вряд ли кого-то обрадуют - в 33 регионе установлен новый рекорд по этому показателю.

На 10 часов утра 10 октября 2021 года лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прошлый рекорд был равен 255 случаям. Столько человек заболели 9 июля, в третью волну. Тогда это стало пиком заболеваемости, после чего цифры стали уменьшаться.

А вот как распределились случаи по районам Владимирской области: 58 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Ковровском, 30 сл. в Муромском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Гороховецком,10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 562 случая заболевания.