Парк в Гусь-Хрустальном украсили сказочные герои из "Колобка"

фото предоставлено пресс-службой администрации Гусь-Хрустального

В гусевском лесопарке «Сказка» появилась новая деревянная композиция. Герои народной сказки «Колобок» украсили центральный вход в лесопарк, сообщает пресс-служба администрации Гусь-Хрустального.

По словам мастера-краснодеревщика Игоря Володина, новая композиция – это результат коллективной работы. Проект помогли воплотить его коллеги - композиции за два месяца вырезал мастер-краснодеревщик Сергей Смолов. Группа кузнецов изготовили металлические кольца, которые будут держать вывеску с надписью проекта «Загляни в сказку» и пожеланием счастливого пути. А реализовать идею помог благотворительный Фонд «Шаг в жизнь».

- Из множества народных сказок была выбрана именно «Колобок». Во-первых, здесь присутствует очень много персонажей. Во-вторых, эту сказку знают и взрослые и дети. По проекту, дед с бабкой и лиса смотрят на колобка, как бы прося его спуститься, а все остальные встречают гостей. Задумка выполнена на 100% по проекту, спасибо Сергею – он исполнил ее отлично, - поделился Игорь Володин.