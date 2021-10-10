В Лакинске сгорел автомобиль

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

9 октября в 20.41 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: Лакинск, ул. Мира, у д. 15. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.

- Сообщение о пожаре было поздним, и когда пожарные приехали на место, машина горела по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.