Во Владимире из-за загоревшегося телевизора эвакуировали жителей пятиэтажки

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в областном центре на проспекте Строителей, 15 поступило в 16:12 9 октября. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым с балкона 5 этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей, одно из которых пошло через подъезд, а второе, разложив автолестницу, проникло в квартиру через окно. Кстати, как отмечают сами пожарные, двор не был заставлен машинами, поэтому разложить лестницу удалось без проблем.

Пожарные оперативно ликвидировали горение телевизора в квартире на площади 0,5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, но эвакуировать пришлось трех человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.