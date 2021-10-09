Во Владимире на субботнике вывезли 70 тонн мусора

На общегородском субботнике администрация города Владимира, районные администрации и муниципальные коммунальные предприятия обеспечили волонтеров необходимым инвентарем, перчатками и мусорными мешками. Для своевременного вывоза собранного мусора было задействовано более 150 единиц коммунальной техники. По данным штаба, на 16.00 из города вывезено около 70 тонн сухих веток, опавшей листвы и уличного мусора. Приемка мусора будет проводиться «до последней машины».

В целом, в субботнике участвовали коллективы более 800 предприятий, учреждений и организаций Владимира, в том числе работники федеральных, региональных и муниципальных структур, а непосредственно 9 октября - более 300 владимирских организаций, убираться в городе вышло более восьми тысяч жителей.