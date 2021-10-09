В Кольчугинском изоляторе нашли нарушения

Кольчугинский межрайонный прокуратур Максим Лёвин провёл проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства, а также законность и условия содержания следственно арестованных в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области. В изоляторе прошел покамерный обход, осмотрены жилые, учебные, служебные и штрафные помещения учреждения. Особое внимание уделено материально-бытовым условиям содержания несовершеннолетних и женщин. Кроме того, межрайонным прокурором осуществлен личный прием следственно-арестованных лиц, в том числе несовершеннолетних.

Вместе с тем, по результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства в части исполнения режимных требований по обеспечению изоляции и размещения содержащихся под стражей, медико-санитарного и материально-бытового характера, в связи с чем руководителю учреждения внесено представление.

Результаты проверки, а также иные вопросы соблюдения законодательства в деятельности следственного изолятора обсуждены с участием руководства ФКУ СИЗО-3.