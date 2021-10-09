Во Владимирской области ветеран два месяца не получал пенсию

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла восстановить право на получение пенсии. К ней ообратился 95-летний местный житель, инвалид 1 группы, участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Он сообщил о том, что в течении двух месяцев отдел Пенсионного фонда России не осуществлял ему выплату пенсии, которую по доверенности получает в отделении Сбербанка его жена. После обращения Уполномоченного в отделение ПФР по Владимирской области, нарушенное право пенсионера на социальное обеспечение по старости, было оперативно восстановлено. Ему перечислили пенсию в полном объеме, в том числе за период невыплаты пенсии.

Напомним, что по закону выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения страховой пенсии. Чтобы подтвердить факт регистрации пенсионера по месту получения пенсии, ему нужно: - обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту нахождения пенсионного дела с документами о регистрации (паспорт с соответствующей отметкой о регистрации по месту жительства); - или лично подойти за получением страховой пенсии в организацию, осуществляющую доставку пенсии, до истечения 12 месяцев выплаты страховой пенсии доверенному лицу.