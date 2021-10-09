Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 14:30

Во Владимирской области ветеран два месяца не получал пенсию

Восстановить права ему помогла уполномоченный по правам человека
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла восстановить право на получение пенсии. К ней ообратился 95-летний местный житель, инвалид 1 группы, участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Он сообщил о том, что в течении двух месяцев отдел Пенсионного фонда России не осуществлял ему выплату пенсии, которую по доверенности получает в отделении Сбербанка его жена. После обращения Уполномоченного в отделение ПФР по Владимирской области, нарушенное право пенсионера на социальное обеспечение по старости, было оперативно восстановлено. Ему перечислили пенсию в полном объеме, в том числе за период невыплаты пенсии.

Напомним, что по закону выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения страховой пенсии. Чтобы подтвердить факт регистрации пенсионера по месту получения пенсии, ему нужно: - обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту нахождения пенсионного дела с документами о регистрации (паспорт с соответствующей отметкой о регистрации по месту жительства); - или лично подойти за получением страховой пенсии в организацию, осуществляющую доставку пенсии, до истечения 12 месяцев выплаты страховой пенсии доверенному лицу.