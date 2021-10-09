Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 144 человека

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 9 октября в медицинских организациях региона действуют 2054 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,4 процента из них занято (1836), свободны 218 коек. Напомним, в последние дни в регионе открыли дополнительные места для больных коронавирусом сразу в нескольких районах.

За минувшие сутки 144 человека справились с коронавирусом, заболели значительно больше - 249. Пятеро жителей региона за сутки скончались от новой коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в области 50891 пациент с Covid-19 выздоровел, 2029 жителей скончались. В департаменте здравоохранения напоминают, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.