Во Владимире на городской субботник вышли восемь тысяч человек

«Большая уборка» проходит во Владимире 9 октября на 25 основных площадках, в числе которых городские парки и скверы, основные пешеходные маршруты как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. Учитывая пандемические ограничения, на различных участках убирается в среднем по 10-15 человек. Часть предприятий и организаций провели санитарную очистку своих территорий накануне, в пятницу, но большинство, в том числе сотрудники городской и районных администраций, а также депутаты горсовета вышли на субботник сегодня.

Субботник в парке Липки провели чиновники мэрии, в уборке на Суздальском проспекте приняли участие сотрудники аппарата городского Совета, которые убирали опавшую листву, ломаные и упавшие ветки, а работники администрации Октябрьского района совместно с представителями управления ЖКХ убирали сквер около проходной бывшего тракторного завода. Городское управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями организовало субботники во дворах многоквартирных домов.

По данным штаба субботника на 10.00, в нем принимают участие сотрудники почти 300 предприятий и организаций города и около 8 тысяч владимирцев. Администрация города Владимира, районные администрации и муниципальные коммунальные предприятия обеспечили участников осеннего субботника необходимым инвентарем, перчатками, мешками для мусора, уборочной техники. Осенний субботник во Владимире продолжается. Его окончательные итоги будут подведены в понедельник, 11 октября, на утренней оперативке в мэрии.