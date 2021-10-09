В парке "Добросельский" появилась новая скейт-площадка

Парк "Добросельский", закрытый на реновацию, вновь станет открыт для посетителей. Владимирцы снова смогут отдыхать в парке, где в субботу 9 октября откроют скейт-парк, который возводили в рамках второго этапа реконструкции. Во время торжественного открытия пройдут соревнования по скейтборду и самокатному спорту, а также выступления рro райдеров.

Напомним, из-за длящегося второй год ремонта, парк был закрыт для посещений все лето и сентябрь. В рамках второго этапа реконструкции на аллеях велись земляные работы, прокладывали кабель для будущего освещения, налаживали систему видеонаблюдения, поэтому вход в парк решили ограничить - для безопасности горожан. Также по планам должны были завершить строительство велодорожки, обустроить центральную аллею и входы в парк.