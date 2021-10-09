Во Владимирской области 249 человек заболели коронавирусом за сутки

На территории Владимирской области 9 октября 2021 года лабораторно подтверждено 249 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (на четыре больше, чем накануне), распределившихся следующим образом: 65 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Муромском, 30 сл. в Гусь-Хрустальном, 28 сл. в Ковровском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Киржачском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 306 случаев заболевания, в том числе 13 284 сл. в г. Владимире, 6513 сл. в Гусь-Хрустальном, 6165 сл. о. Муром, 4756 сл. в Ковровском, 2984 сл. в Александровском, 2912 сл. в Петушинском, 2329 сл. в Юрьев-Польском, 2441 сл. в Вязниковском, 2416 сл. в Кольчугинском, 2358 сл. в Суздальском, 1868 сл. в Собинском, 1854 сл. в Киржачском, 1512 сл. в Меленковском, 1234 сл. в Гороховецком, 1193 сл. в Камешковском, 1029 сл. в Селивановском, 770 сл. в Судогодском, 688 сл. в г. Радужном.