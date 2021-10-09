Во Владимире к зиме приготовили 35 тысяч тонн песка и соли

В областной столице начали готовиться к зиме и холодам. В соответствии с муниципальным заданием МКУ «ЦУГД» обязано содержать в чистоте и порядке 427 км городских автомобильных дорог. Общая площадь дорожного покрытия, за уборку которого отвечает «ЦУГД», составляет 2 млн 923 567 кв. м, площадь тротуаров -742 522,4 кв. м. Учреждение также отвечает за уборку 369 остановок общественного транспорта, 18 искусственных сооружений и 22 городских лестниц. Кроме того, за МКУ «ЦУГД» закреплены ямочный ремонт дорожного покрытия литым асфальтобетоном, круглогодичное обслуживание и устанавка дорожных знаков, содержание 71 светофор и обслуживание информационных табло на остановках общественного транспорта.

Директор МКУ «ЦУГД» Руслан Юсупов сообщил, что для работы в зимний период подготовлено 99 машин, в том числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы с навесным оборудованием, бульдозеры, автогрейдеры, самосвалы. К началу октября на складах МКУ «ЦУГД» запасено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси, 200 тонн литого асфальтобетона и около 60 тонн противогололедного реагента «Бионорд». При необходимости учреждение арендует для вывоза снега до 25 самосвалов грузоподъемностью 15-25 тонн. Учитывая, что уборочная техника была приобретена давно, в администрации рассмотрят возможность приобретения новой техники в лизинг.

Как и в предыдущие годы, МКУ «ЦУГД» будет работать в круглосуточном режиме. При этом с началом снегоуборочного сезона для жителей города будет организована «горячая линия». Телефоны: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 час.) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Также с 1 декабря во Владимире приступают к работе три муниципальных коммунальных учреждения - по одному на уборку каждого городского района. Из городского бюджета для них уже выделены средства на новую технику.

К слову, накануне зимнего сезона МКУ «ЦУКД» приглашает на работу водителей (зарплата 40 тыс. руб. и выше), уборщиков (средняя зарплата 24 тыс. руб.) и дорожных рабочих (средняя зарплата 30 тыс. руб.) Все работники обеспечиваются инвентарем и спецодеждой, выплачивается материальная помощь.