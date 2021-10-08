11 октября два района Владимира почти на целый день останутся без тепла

Владимирский филиал «Т Плюс» сообщил, что 11 октября они будут проводить подключение участка на магистральной тепловой сети на улице Луначарского после перекладки трубопровода. В связи с этим в период с 4.00 до 22.00 будет временно прекращена поставка тепловой энергии жителям Ленинского и Октябрьского районов города Владимира. Речь идет практически о двух третях города Владимира. Вот список домов.

"В рамках технического перевооружения была выполнена перекладка 235 метров тепловой сети (в трассе), пролегающей под проезжей частью улицы Луначарского. Произведена реконструкция строительных конструкций оборудования, позволяющая выдержать интенсивную нагрузку автомобильного потока. Новые трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения", сообщают в компании.