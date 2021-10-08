Во Владимире судебные приставы арестовали шесть иномарок у должников

Во Владимире приставы и инспекторы ГИБДД проверили 20 автомобилей на улице Юрьевская (Рокадная дорога). Кстати, приставы не первый раз выходят на "охоту" именно на этом участке. Жителям города и области, имеющим задолженности по различным категориям исполнительных производств, сотрудники органа принудительного исполнения вручали требования о явке на прием в структурные отделения.

Многие из воадимирцев, во избежание ареста машин, расплатились на месте, через мобильный платежный терминал службы судебных приставов было оплачено порядка 25 тысяч рублей задолженностей. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД. Также во время проведения рейда было арестовано шесть импортных автотранспортных средств неплательщиков на общую сумму 4 550 000 рублей. Lexus GX 460, принадлежащий 51-летнему местному жителю, арестовали из-за того, что владелец задолжал по кредиту 160 тысяч рублей. По аналогичным причинам судебные приставы наложили арест на две иномарки «Hyundai Solaris», принадлежащих разным владельцам, и «Volkswagen Polo». Кроме этого, во время проведения рейда были арестованы авто «Kia Rio» и «Volkswagen Polo», владельцы которых накопили многотысячные долги по налогам.