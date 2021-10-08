Во Владимире построят новый детский городок и отремонтируют подземный переход в Юрьевце

Об этом рассказал глава администрации города Владимира Андрей Шохин во время объезда ряда объектов городской инфраструктуры с представителями мобильной приемной Президента РФ.

Так, подземный пешеходный переход на улице Ноябрьской в Юрьевце, который устарел и морально, и физически, обещают обновить. Как доложил начальник ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Сергей Карпов, его ведомство уже подготовило проектную документацию и в 2022 году приведет переход в нормативное состояние. Проектом предусмотрено буквально все - от монтажа гидроизоляции, водоотведения и замены электрического освещения до устройства новых лестничных сходов, перил, современного пандуса и подъемных платформ для маломобильных граждан.

Также в мэрии обещают обновить площадь у здания Дворца детского (юношеского) творчества. Мэрия не будет ограничивать ремонтные работы банальным асфальтированием и плиточным мощением. Около ДДюТ построят современный детский городок площадью около 800 квадратных метров, сформированный из четырех спортивно-игровых зон с травмобезопасным покрытием для детей разного возраста. В новом городке установят разнообразные качели, канатные и веревочные конструкции, комплексы для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров и много чего другого.