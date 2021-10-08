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Общество8 октября 2021 16:12

Торговому комплексу во Владимире грозит штраф за нарушение санитарных требований

Россельхоз уже дважды находил нарушения на этом объекте
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Крупному торговому комплексу во Владимире грозит ответственность за невыполнение предписания Россельхознадзора. Региональное управление Россельхознадзора проверило исполнение предписания об устранении нарушения обществом с ограниченной ответственностью, которое ведет деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах.

В торговый комплекс владимирского предприятия ежедневно поступает российская и импортная плодоовощная продукция (это продукция высокого фитосанитарного риска, которая может стать источником проникновения и распространения многих карантинных объектов). Но общество не обследует на предмет карантинных объектов помещения, которые используют для складирования, временного хранения и реализации продукции. Такие же нарушения выявили и при предыдущих проверках - в октябре 2020 и июне 2021 годов. Юрлицу в очередной раз выдали предписание об устранении нарушений.

Юридическое лицо не исполнило законное предписание, не представило документы, подтверждающие проведение обследования, направлены уведомления о возбуждении административных дел по ст. 19.5, а также ст. 10.3 КоАП РФ.