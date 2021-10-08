Торговому комплексу во Владимире грозит штраф за нарушение санитарных требований

Крупному торговому комплексу во Владимире грозит ответственность за невыполнение предписания Россельхознадзора. Региональное управление Россельхознадзора проверило исполнение предписания об устранении нарушения обществом с ограниченной ответственностью, которое ведет деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах.

В торговый комплекс владимирского предприятия ежедневно поступает российская и импортная плодоовощная продукция (это продукция высокого фитосанитарного риска, которая может стать источником проникновения и распространения многих карантинных объектов). Но общество не обследует на предмет карантинных объектов помещения, которые используют для складирования, временного хранения и реализации продукции. Такие же нарушения выявили и при предыдущих проверках - в октябре 2020 и июне 2021 годов. Юрлицу в очередной раз выдали предписание об устранении нарушений.

Юридическое лицо не исполнило законное предписание, не представило документы, подтверждающие проведение обследования, направлены уведомления о возбуждении административных дел по ст. 19.5, а также ст. 10.3 КоАП РФ.