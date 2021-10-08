Обманутые дольщики из Покрова получат компенсацию

Как сообщил в соцсетях и.о. губернатора Владимирской области Александр Авдеев, впервые в регионе обманутые дольщики получат компенсацию за счёт Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Новый для области механизм защиты прав впервые опробуют на себе жители Петушинского района, купившие квартиры в доме на улице Пролетарской в Покрове. После того, как их права восстановят, в регионе останется семь проблемных объектов, жители которых ждут восстановления своих прав. Все они расположены во Владимире. Как отметил и.о. главы региона, он поставил задачу решить их проблемы в ближайшие сроки.