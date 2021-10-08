Светлана Мельникова возглавила Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

СМИ Псковсковской области сообщают, что Светлана Мельникова, возглавлявшая еще не давно Владимиро-Суздальский музей-заповедник, перебралась на север. Она стала генеральным директором Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Светлана Мельникова сменила на этом посту Александра Гладышева, работавшего в Пскове в течение двух лет. Но в 2021 году музей получил статус федерального. Возможно, в связи с этим и произошли кадровые перестановки. Все-таки Светлана Мельникова до этого возглавляла два музея с федеральным статусом - ВСМЗ и "Херсонес Таврический".

Во Владимирской области Светлана Мельникова оставила не самый однозначный след. С одной стороны, коллектив музея боролся за нее до самого последнего момента, не приняв даже директора Игоря Конышева, сменившего ее в первый раз на этом посту. Да и нынешнего директора ВСМЗ Сергея Рыбакова признали не сразу. Однако с другой стороны Светлана Мельникова поссорилась с частными гидами и некоторыми общественниками региона, считавшими, что музей-заповедник слишком закрыт.