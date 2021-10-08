Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 15:10

Суд обязал администрацию Коврова организовать мусорную площадку около многоэтажек

Чиновники не делали этого, ссылаясь на плотную застройку
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратилось в Ковровский городской суд с административным иском об обязании администрации города Коврова организовать место накопления твердых коммунальных отходов для жителей улицы Урожайной в Коврове. Специалисты указали, что ближайшая контейнерная площадка находится более чем в 200 метрах, что противоречит требованиям, по которым такое расстоянии не может быть менее 20 метров и более 100 метров от жилых домов.

Представитель администрации города Коврова в судебном заседании просила в административном иске отказать, указав, что ввиду плотной застройки невозможно установить контейнерную площадку с соблюдением требуемого расстояния. Жители домов на улице Урожайной пользуются контейнерами, установленными на соседних улицах, их права не нарушены. Решением Ковровского городского суда в удовлетворении административного иска было отказано. Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда отменила данный судебный акт, приняла по делу новое решение об обязании администрации Коврова организовать сбор, накопление и удаление твердых коммунальных отходов на улице Урожайной в городе Коврове в соответствии с санитарными нормами и правилами. При этом судебная коллегия пришла к выводу о бездействии администрации, выразившемся в непринятии данных мер.