Суд обязал администрацию Коврова организовать мусорную площадку около многоэтажек

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратилось в Ковровский городской суд с административным иском об обязании администрации города Коврова организовать место накопления твердых коммунальных отходов для жителей улицы Урожайной в Коврове. Специалисты указали, что ближайшая контейнерная площадка находится более чем в 200 метрах, что противоречит требованиям, по которым такое расстоянии не может быть менее 20 метров и более 100 метров от жилых домов.

Представитель администрации города Коврова в судебном заседании просила в административном иске отказать, указав, что ввиду плотной застройки невозможно установить контейнерную площадку с соблюдением требуемого расстояния. Жители домов на улице Урожайной пользуются контейнерами, установленными на соседних улицах, их права не нарушены. Решением Ковровского городского суда в удовлетворении административного иска было отказано. Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда отменила данный судебный акт, приняла по делу новое решение об обязании администрации Коврова организовать сбор, накопление и удаление твердых коммунальных отходов на улице Урожайной в городе Коврове в соответствии с санитарными нормами и правилами. При этом судебная коллегия пришла к выводу о бездействии администрации, выразившемся в непринятии данных мер.