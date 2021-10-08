Во Владимирской области открыли дополнительно 130 коек для коронавирусные больных

Как сообщили в администрации Владимирской области, по состоянию на 8 октября в медицинских организациях региона действуют 2054 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,4 процента из них занято (1836), свободны 218 коек. Дополнительно развернуто 130 коек в центральных районных больницах – Собинской (30), Судогодской (20) и Юрьев-Польской (10), горбольницы Радужного (25), Областной психиатрической больницы №2 (20) и Областного госпиталя для ветеранов войн (25).

Напомним, в регионе по-прежнему напряжённая ситуация с коронавирусом, ежедневно заболевает больше, чем выздоравливают. Так за последние сутки заболели 245 человек, выздоровели 141, 15 скончались. Всего за время пандемии 50747 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, зафиксировано 2024 летальных случая.