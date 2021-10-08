Во Владимирской области выделили деньги на жилье ветеранам

И.о. губернатора Александр Авдеев подписал первые указы, выделив деньги на переселение ветеранов и создание в области модельных библиотек. Так на жилье для ветеранов выделено более 12 с половиной миллионов рублей, по два с половиной миллиона получат Ковров, Муром и Петушинский районы, остальная часть - немногим больше пяти миллионов - получит Меленковский район.

Ещё пятнадцать миллионов выделят трем муниципалитетам на создание муниципальных модельных библиотек. По пять миллионов получат Ковровский, Камешковский и Собинский районы. Все средства выделят уже в этом году.