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Общество8 октября 2021 14:32

Во Владимирской области выделили деньги на жилье ветеранам

И средства на создание модельных библиотек
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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И.о. губернатора Александр Авдеев подписал первые указы, выделив деньги на переселение ветеранов и создание в области модельных библиотек. Так на жилье для ветеранов выделено более 12 с половиной миллионов рублей, по два с половиной миллиона получат Ковров, Муром и Петушинский районы, остальная часть - немногим больше пяти миллионов - получит Меленковский район.

Ещё пятнадцать миллионов выделят трем муниципалитетам на создание муниципальных модельных библиотек. По пять миллионов получат Ковровский, Камешковский и Собинский районы. Все средства выделят уже в этом году.