Во Владимирской области региональный маткапитал получили более 1400 семей

Как сообщили в областной администрации, к 1 октября региональный материнский капитал получили 1412 владимирских семей.

Напомним, в 2021 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 65610 рублей. Претендовать на него могут женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка, а также четветого ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались этой выплатой, и мужчины, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на выплату, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу. Заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей.

Для назначения областного материнского (семейного) капитала в учреждение социальной защиты населения по месту жительства подается заявление установленной формы: лично, через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг, в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или заказным письмом. Для рассмотрения вопроса о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала в учреждение социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства предоставляются: заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, документы, удостоверяющие личность, постоянное проживание во Владимирской области, документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей или их копии, заверенные в установленном порядке.