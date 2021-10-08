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Общество8 октября 2021 14:11

В Вязниках браконьера оштрафовали за убийство лося

Он заплатит сто тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Вязниковским городским судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за незаконную охоту. Ночью 25 декабря 2020 года он, находясь в лесном массиве возле д. Агафоново, на автомобиле под управлением его товарища, который не был в курсе планов охотника, существлял выслеживание и поиск лося. Определив его точное местонахождение мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вышел из салона машины и несколькими выстрелами из гладкоствольного огнестрельного оружия совершил незаконный убой дикого животного.

Утром браконьер был задержан сотрудниками полиции. Своими действиями злоумышленник причинил имущественный ущерб Российской Федерации в размере 80 тысяч рублей, который возместил добровольно в полном объёме. С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, Д. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.