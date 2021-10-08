Во Владимирской области полицейские изъяли больше 270 боеприпасов

В регионе завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий «Оружие». Как сообщают в областном УМВД, за четыре из незаконного оборота изъято 28 единиц огнестрельного оружия, более 270 боеприпасов различного калибра, 290 граммов взрывчатых веществ.

В Кольчугинском районе в доме у местного жителя полицейские обнаружили самодельные предметы, схожие с огнестрельным оружием, а в Вязниковском районе задокументирован факт хранения самодельного ружья.

В Юрье-Польском районе сотрудники полиции выявили 4 факта хранения охотничьих ружей, владельцы которых либо не имели лицензии, либо срок его действия закончился. Составлены протоколы. Оружие изъято.

Всего в разных районах области сотрудниками полиции выявлено 22 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, а также 6 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния, возбуждено три уголовных дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.