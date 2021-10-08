В Судогде мужчина провалился в открытый колодец

фото из инстаграма ГУ МЧС по Владимирской области

Пожарные из Судогды спасли мужчину, провалившегося в открытый колодец, сообщили в областном управлении МЧС.

На пульт пожарно-спасательной части №79 поступило сообщение о том, что на улице Коммунистической в Судогде в открытый колодец провалился мужчина. Находясь на глубине порядка 1,5 метров, он не мог самостоятельно выбраться оттуда.

- На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России, вызволили мужчину, сообщили о происшествии его родственникам и в полицию. К счастью, мужчина серьезно не пострадал. Повезло, что внутри не было кипятка, - подчеркнули в ведомстве.