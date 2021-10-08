Во Владимире инвалид почти год не мог получить бесплатные лекарства

Прокуратурой г.Владимира рассмотрено обращение владимирца по вопросу необеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом. Он является инвалидом и страдает тяжелым заболеванием. Ему по жизненным показаниям необходим ежедневный длительный и непрерывный прием дорогостоящего лекарственного препарата, которым он должен обеспечиваться за счет средств бюджета Владимирской области. Вместе с тем, должностными лицами департамента здравоохранения области и подведомственных ему учреждений своевременных мер, направленных на проведение закупок лекарственного препарата, принято не было.

С января 2021 года препарат по рецептам горожанину не выдавался, поэтому он вынужден был приобрести его за собственные средства. По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с департамента здравоохранения Владимирской области в пользу пациента понесенных расходов в размере более 30 тысяч рублей. Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено. Решение суда в законную силу не вступило.