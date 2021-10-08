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Общество8 октября 2021 11:48

Во Владимирской области следить за соблюдением законов в колониях будет новый прокурор

Им стал 34-летний Андрей Муржухин
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен советник юстиции Андрей Муржухин.

Он родился в 1987 году в г.Судогде Владимирской области, в 2010 году окончил Владимирский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 2010 года в должностях помощника Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, помощника прокурора Судогодского района, помощника Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, помощника Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С 2018 года – заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, а с 1 октября этого года – в занимаемой должности.