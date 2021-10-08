Во Владимирской области 8 октября коронавирус диагностирован у 245 человек

Во Владимирской области 8 октября лабораторно подтверждено 245 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

61 случай во Владимире, 29 - в Муромском, 27 - в Гусь-Хрустальном, 26 - в Ковровском районах. По 12 заболевших в Вязниковском и Собинском районах, по 10 - в Александровском, Суздальском, в Юрьев-Польском районах, 9 случаев в Кольчугинском, по 8 - в Петушинском, Киржачском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Меленковском, 5 - в Селивановском, 3 - в Камешковском, по 1 заболевшему в Судогодском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 057 случаев заболевания (13 219 сл. в г. Владимире, 6483 сл. в Гусь-Хрустальном, 6133 сл. о. Муром, 4728 сл. в Ковровском, 2971 сл. в Александровском, 2904 сл. в Петушинском, 2320 сл. в Юрьев-Польском, 2431 сл. в Вязниковском, 2404 сл. в Кольчугинском, 2351 сл. в Суздальском, 1858 сл. в Собинском, 1848 сл. в Киржачском, 1508 сл. в Меленковском, 1225 сл. в Гороховецком, 1191 сл. в Камешковском, 1026 сл. в Селивановском, 769 сл. в Судогодском, 688 сл. в г. Радужном).