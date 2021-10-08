Во Владимирской области за месяц открыли 300 вакансий врачей

По данным портала hh.ru, во Владимирской области за последний месяц было открыто порядка 300 вакансий врачей различных специализаций. В целом по стране лечащий врач-специалист может рассчитывать на зарплату в 52,7 тысяч рублей, во Владимирской области – на 60 тысяч рублей. По России в целом одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, во Владимирской области – всего 0,7 резюме на вакансию, что говорит о серьезном дефиците кадров. Норма для рынка труда – 5-6 резюме на вакансию.

Самую высокую в регионе зарплату сегодня предлагают врачу акушеру-гинекологу (от 100 000 руб. на руки), врачу ультразвуковой диагностики (от 80 000 до 150 000 руб. на руки), врачу-терапевту (от 70 000 до 90 000 руб. до вычета налогов), врачу инфекционисту (от 70 000 до 90 000 руб. до вычета налогов), старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской помощи (от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов), врачу-физиотерапевту (от 60 000 руб. до вычета налогов).