Во Владимире не стали отменять общегородской субботник из-за коронавируса

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города, который продлится до конца месяца, 9 октября, в столице Владимирской области состоится общегородской субботник.

Для субботней «большой уборки» определены 25 основных площадок, в числе которых городские парки и скверы, основные пешеходные маршруты как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. В субботнике примут участие трудовые коллективы предприятий и организаций, активисты ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ. Учитывая пандемические ограничения, на различных участках будет задействовано в среднем по 10-15 человек. А муниципальному «Центру управления городскими дорогами» поручено организовать вывоз мусора с территорий вдоль центральных улиц, который будет собран волонтерами. Также руководителям предприятий независимо от форм собственности, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.