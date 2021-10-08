Жительница Владимира забила мать до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Владимира, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 19 мая 2021 года обвиняемая совместно со своей матерью распивали спиртные напитки в одном из домов садоводческих товариществ в черте г. Владимира. Родственницы внезапно поссорились, дочь толкнула свою мать на пол и стала наносить ей удары руками, ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончался на месте происшествия.

Сейчас женщина находится под стражей, вину в совершенном преступлении она признала, в содеянном раскаялась, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.