Во Владимирской области пропала 22-летняя девушка, сообщается на форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Ирина Гапеева пропала 7 октября.

Ирина Гапеева из города Карабаново Александровского района. По данным поисковиков, 7 октября 2021 года она пошла в лес и не вернулась. Приметы: рост - 153 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. Была одета: сиреневая куртка, бежевые спортивные брюки, коричневые сапоги.

Тех, кто захочет принять участие в поисках, просят брать с собой комплект запасной одежды, так как в лесу очень сыро.