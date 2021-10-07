Во Владимирской области мужчину, задолжавшего банку несколько миллионов, нашли с помощью соцсетей

В Кольчугинском районе судебные приставы проявили оригинальность во время поиска должника банку. Им даже пришлось притвориться клиентами мужчины, чтобы суметь его найти.

Как сообщили в службе судебных приставов Владимирской области, 56-летний мужчина накопил несколько миллионов долгов перед банком. При этом долгое время он не выходил на связь с судебными приставами. Его объявили в розыск.И через какое-то время приставы выяснили, что должник неофициально занимается изготовлением памятников. Вел бизнес он в социальных сетях.

Приставы под видом клиента начали переписку в соцсети, заказали у должника изготовление монумента. Для решения всех нюансов сделки между мужчиной и судебным приставом была назначена личная встреча. А дальше в счет долгов у мужчины арестовали BMW X5. Лишившись транспорта, должник в считанные дни погасил задолженность. Кроссовер ему вернули.