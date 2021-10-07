Во Владимирской области закрыли поликлинику из-за того, что она опасна для пациентов

Во Владимирской области, а точнее в Ковровском районе закрыли поликлинику из-за угрозы для местных пациентов, сообщает в региональном отделении Роспотребнадзора.

В селе Иваново местная поликлиника, являющаяся частью Ковровской районной больницы, не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Представители Роспотребнадзора выяснили, что в связи с незаконченными работами по реконструкции крыши здания дождями затопило помещения поликлиники. Из-за этого полопалась и отслоилась штукатурка, а на стенах появился грибок. Помимо этого уровень искусственного освещения в части помещений ниже гигиенических нормативов. Влажность воздуха превышает допустимые нормы. В общем, в поликлинике просто опасно находиться.

В итоге, Роспотребнадзор завел административное дело и передал его в суд города Коврова, где потребовал закрыть поликлинику. Суд с этим требованием согласился и приостановил деятельность медучреждения на 60 суток. При этом руководство Ковровской райбольницы оштрафовали.