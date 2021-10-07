В Петушинском районе поймали парня, который выращивал марихуану для друзей

В Петушинском районе начинается суд над местным молодым человеком, которого обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.

Как сообщает областная прокуратура, житель города Покрова в апреле 2019 года приобрёл у знакомого семена конопли, которые вырастил у себя на огороде в поселке Нагорном. Урожай вышел неплохой - 600 граммов марихуаны. При этом, по своим же словам, молодой человек сам употреблять наркотики не собирался. А выращивал их, чтобы угощать ими своих знакомых для поддержания дружеских отношений.

В поле зрения правоохранительных органов парень попал в июле 2021 года, когда решил сбыть часть марихуаны своему знакомому за 5 тысяч рублей. После сделки, проходившей под контролем органов полиции, парень был задержан. При нем было 46,5 граммов наркотика. Оставшуюся марихуану нашли при обыске в квартире молодого человека.

Свою вину он признал полностью. Максимальный размер наказания по статье - до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.