Фельдшер владимирской скорой рассказала, что ребенку с температурой 40 градусов отказали в госпитализации

Скриншот записи со страницы Елены Малышевой в ВК,

Владимирский фельдшер скорой помощи написала об очередном вопиющем случае, связанным с владимирской медициной. На этот раз во Владимире ребенка с температурой 40 градусов не положили на лечение в больницу.

"Мы приезжаем на вызов с поводом "высокая температура", при осмотре обнаруживаем, что ребёнок нуждается в стационарном лечении, так как температура плохо поддаётся снижению, достигает 40 градусов, при этом у ребёнка не усваивается жидкость, многократная рвота. В общем, сделали инъекции, приняли решение о госпитализации такого пациента в ДИО (инфекционное отделение - Авт.)". Подъезжаем, а нам с ходу открывается дверь и крик - МЕСТ НЕТ!!!", - пишет Елена Малышева.

По словам фельдшера, ребенку прописали лечение на дому. При этом Малышева выложила видео, на котором некий мужчина просит в больницу больше пациентов не привозить. Врачи, судя по записи, еще пытались отвезти ребенка в ОДКБ, но там им тоже отказалис, сославшись на то, что "ребёнок нуждается в стационарном лечение в ДИО".