Во Владимире умер один из старейших участников Великой Отечественной войны

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6 октября во Владимире скончался участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Чешук. Ему было 95 лет.

Он родился в 1926 году на Украине, подростком пережил фашистскую оккупацию. В 17 лет был призван в армию, прошел трехмесячное обучение в школе пулеметчиков в Казани. По дороге на фронт он впервые увидел город Владимир и загадал - если только останусь жив, хоть бы немного пожить в этом городе.

Воевал в пехоте, боевое крещение принял под Старой Руссой. В июле 1944 года в составе 128-й стрелковой дивизии освобождал Псков, в августе - Тарту. С января 1945 года воевал на 1-м Украинском фронте, форсировал Одер, освобождал Польшу и Чехию. Победу встретил под Прагой. В 1946 году вернулся домой, участвовал в ноябрьском параде в Киеве.

После войны Василий Алексеевич отслужил в Вооруженных Силах 28 лет, 18 из которых - в РВСН. А когда увольнялся с военной службы, сбылась юношеская мечта: он получил квартиру во Владимире, где прожил полвека.

Супруги Василий Алексеевич и Валентина Александровна Чешуки воспитали двух дочерей, четверых внуков, увидели четверых правнуков. Прожили вместе 70 лет и умерли 6 октября 2021 года - в один день.