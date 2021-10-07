В Гусь-Хрустальном с разницей в пару часов воры обокрали одну и ту же квартиру

Пресс-служба областной полиции сообщает о не самом обычном ограблении, случившемся в Гусь-Хрустальном. Дело в том, что одного местного жителя за один вечер ограбили дважды.

Сейчас дела по этой истории переданы в суд, а сами кражи произошли еще в июле. Тогда владелец квартиры обратился в полицию, сказав, что у него из квартиры вынесли вещи. Полицейские в ходе расследования выяснили, что ограблений было два. Одно совершил 27-летний парень, другое - 39-летний мужчина.

Сначала залез тот, что помоложе. Он заранее знал о пустующей квартире в доме, так как жил в нем. Вечером он залез на козырек над подъездом и по кирпичному карнизу прошел до окна нужной квартиры. После чего через окно проник внутрь помещения и похитил оттуда предметы быта, инструменты и изделия из хрусталя. А несколькими часами позже также в квартиру проник 39-летний злоумышленник. Похитив два монитора и два термоса, он скрылся.

Обоим вещи понадобились, чтобы продать их и купить алкоголь. Общий ущерб составил более 18 000 рублей. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцу. Теперь воришкам грозит срок до шести лет.