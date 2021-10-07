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Происшествия7 октября 2021 13:01

В Вязниках мужчина убил одного, а второго серьезно ранил из-за того, что ему не дали денег на такси

Как часто бывает, ссора возникла после распития спиртных напитков
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В Вязниковском районе мужчина из Ближнего Зарубежья обвиняется в убийстве одного знакомого и попытке убить второго. Сейчас дело передано в суд. Как сообщает прокуратура Вязниковского района, сама история произошла 6 октября 2020 года, когда четверо мужчин пили в одной из квартир города Вязники.

Когда пришло время разъезжаться по домам, вызвали такси. Один из компании попросил себе денег, но собутыльники отказались их дать. Возникла ссора, переросшая в поножовщину. По версии следствия, сначала мужчина ударил одного ножом в грудь, но не убил. После этого второму он воткнул нож в шею. Этот удар оказался смертельным. Когда же он направился к раненому, чтобы добить того, на него набросился молодой человек, проходивший мимо и ставший свидетелем конфликта, и скрутил его.

В суде дело будет рассматриваться присяжными заседателями. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.