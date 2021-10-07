Бывший владимирский судебный пристав обвиняется в мошенничестве

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).

Горожанка с 2019 года являлась судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Октябрьского района г. Владимира. 3 сентября 2019 года в рамках исполнительного производства ею вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства марки «Мерседес-Бенц G320». В конце августа должница продала автомобиль третьему лицу, который до октября 2019 не производил его перерегистрацию. В октябре пристав вынесла постановление об отмене запрета регистрационных действий в отношении данной автомашины. В эти же дни к ней обратился новый владелец транспортного средства с аналогичной просьбой. И пристав, зная о том, что данный запрет ею уже снят, ввела мужчину в заблуждение, что для совершения указанных действий необходимо оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и предложила ему перевести деньги на принадлежащий ей банковский счет. А потом дополнительно потребовала еще 1,5 тысячи рублей, а деньги потратила.

Вину в инкриминируемом преступлении К. признала в полном объеме, Уголовное дело, после вручения К. обвинительного заключения, будет направлено Каширский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.