Жителя Покрова обвиняют в организации подпольного игрового клуба

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области вместе с региональным УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Покрова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года обвиняемый, оборудовал помещение в деревне Киржач Петушинского района под игровой зал и разместил в нем игровое оборудование, которое незаконно использовал для проведения азартных игр. Во время обыска в клубе и дома у мужчины нашли деньги и игровое оборудование. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.