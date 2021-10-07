Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 239 человек

На территории Владимирской области 7 октября 2021 года лабораторно подтверждено 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 63 сл. в г. Владимире, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 27 сл. в Муромском, 24 сл. в Ковровском, 12 сл. в Суздальском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 812 случаев заболевания, из которых т13 158 сл. в г. Владимире, 6456 сл. в Гусь-Хрустальном, 6104 сл. о. Муром, 4702 сл. в Ковровском, 2961 сл. в Александровском, 2896 сл. в Петушинском, 2310 сл. в Юрьев-Польском, 2419 сл. в Вязниковском, 2395 сл. в Кольчугинском, 2341 сл. в Суздальском, 1846 сл. в Собинском, 1840 сл. в Киржачском, 1502 сл. в Меленковском, 1218 сл. в Гороховецком, 1188 сл. в Камешковском, 1021 сл. в Селивановском, 768 сл. в Судогодском, 687 сл. в г. Радужном.