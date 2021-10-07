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Общество7 октября 2021 9:11

Владимирцев приглашают на образовательную выставку

Там они смогут пообщаться с представителями разных вузов страны
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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9 октября школьников и их родителей ждут во Владимирской областной универсальной научной библиотеке на образовательной выставке «Навигатор поступления», где представители лучших вузов страны и мира расскажут о выборе профессии, секретах поступления, приемной кампании и тонкостях сдачи ЕГЭ.

Школьники и их родители во Владимире смогут пообщаться с представителями НИУ ВШЭ, СКФУ, ВЛГУ, МИЭТ и других ведущих вузов России. Также для участников выставки подготовили бесплатные лекции и мастер-классы по профориентации, об изменениях в ЕГЭ 2022, борьбе со стрессом, лайфхаках при сдаче экзаменов.

Участие в выставке – бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно ссылке.