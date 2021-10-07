Владимирцы могут задать вопросы, касающиеся ОРВИ и гриппа

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует, что до 15 октября проводится «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Принимают вопросы иммунизации против гриппа (где сделать прививку, контенгенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и др.), вопросы, касающиеся вакцин против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях и др.), как уберечь детей от простудных заболеваний, соблюдение температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах и по другим актуальным вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты Управления проводят тематические консультирования по телефонам «горячих линий» 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.