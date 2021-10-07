Во Владимире высадили каштановую «Аллею дружбы»

фото с сайта городской администрации

6 октября в Патриотическом сквере высадили каштановую аллею. Авторы идеи каштановой «Аллеи дружбы» - участники Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе города Владимира.

Они взяли в руки лопаты и высадили молодые 10-летние каштаны, предварительно выращенные профессиональным владимирским садоводом Руфиной Никулиной.

Высадка деревьев проходила под «экологическим надзором» начальника городского управления по охране окружающей среды Сергея Сухопарова. По его профессиональной оценке, здоровые саженцы благополучно перезимуют и уже через два-три года начнут заметно прибавлять в росте и ветвистости. Главный эколог обещает, что будет красиво.