У Александра Авдеева появились четыре заместителя, пока также с приставкой врио

Врио губернатора Александр Авдеев подписал указы о назначении на должность врио вице-губернаторов четырех заместителей главы региона из команды Владимира Сипягина. Речь идет о назначении Григория Вишневского, Александра Ремиги, Аркадия Боцан-Харченко и Германа Елянюшкина.

"Их контракты подписаны с 6 октября и действуют вплоть до окончания текущего года", - рассказала заместитель руководителя аппарата обладминистрации Ольга Елунина. - "Все они будут работать с приставкой врио. Они сначала написали заявления на имя Александра Авдеева с просьбой принять их на работу в администрацию Владимирской области, а потом их приняли. По практике прошлых лет такие указы не публикуются на официальных порталах".

За всеми заместителями остаются их прежние полномочия. Что касается оставшихся двух заместителей из команды Владимира Сипягина, то с ними вряд ли будут продлевать контракты. Роман Годунин и Михаил Коротаев, скорее всего, покинут "белый дом".