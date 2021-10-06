В Суздальском районе на сельхозучастке нашли сразу три свалки

Госинспекторы Россельхознадзора вновь проверили крупный участок площадью 63 гектара, расположенный на землях сельхозназначения в Суздальском районе. Ранее инспектора выяснили, что плодородные земли заросли сорняками и обязали хозяина привести их в порядок. Но оказалось, что ранее выданное предписание не выполнено в срок. Участок не привели в состояние, пригодное для сельхозпроизводства, он не введен в сельхозоборот, зарос сорной растительностью, местами деревьями и кустарниками. Кроме того, на участке также обнаружено три стихийные свалки твердыз коммунальныз отходов, общей площадью 129 квадратных метров.

По факту невыполнения предписания возбуждено дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным и назначил наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Ему повторно выдали предписание об устранении нарушений, его выполнение Россельхознадзор проконтролирует в 2022 году.