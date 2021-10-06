В Юрьев-Польском районе накрыли магазин, торгующий контрафактной одеждой

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району завели уголовное дело на владельца одного из местных магазинов, торговавших обувью и одеждой. Дело в том, что часть товара подделывала товары известного бренда одежды и обуви.

Во время рейда полицейские изъяли 138 единиц одежды и обуви с логотипами соответствующей компании. При этом документов на использование марки у индивидуального предпринимателя, реализующего товар, не было. Проведённая экспертиза показала, что все изъятые товары не соответствуют оригинальной продукции. Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 750 тысяч рублей.

В отношении 37-летнего предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Дело уже направлено в суд.