Во Владимире спасли беременную женщину с кровотечением

Жительнице Владимира на позднем сроке беременности стало плохо, уже через 20 минут после вызова скорой помощи бригада была на месте. У женщины диагностировали внутреннее кровотечение. Ее экстренно доставили в Областной перинатальный центр и сделали кесарево сечение.

Как сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова, медики сделали все возможное, чтобы сохранить жизни матери и ребенка и сберечь их здоровье. Были применены кровесберегающие технологии с помощью аппарата реинфузии крови и потерянная кровь после специальной обработки была возращена пациентке. Кроме того, специалисты применили медикаментозную терапию, направленную на остановку кровопотери. Первую медицинскую помощь пациентке оказали фельдшеры скорой помощи Инесса Савельева, Анна Королева и Дмитрий Загоруйко. В перинатальном центре женщину прооперировала врач-акушер-гинеколог Анастасия Тюрина, анестезиологическую помощь оказала заведующая отделением реанимации Марина Фомина Через пять дней мама и ее малыш были выписаны домой под патронажное наблюдение участкового врача-педиатра. Ребенок родился здоровым с нормальным весом, здоровью мамы также ничто не угрожает. К слову, это уже второй кроха в ее семье.

Кстати, по данным Владимирстата, за 2020 год во Владимирской области был зарегистрирован 1 случай материнской смертности или 9,9 на 100 тыс. родившихся живыми. Причиной смертности стала внематочная беременность. В 2019 году в регионе умерли две роженицы, в 2018 - ни одной, в 2017 - одна, в 2016 сразу три.