Жительница Кольчугино заплатила кредит, чтобы сохранить телевизор

Арест дорогого телевизора и запрет на выезд за границу побудили жительницу Владимирской области оплатить кредиторскую задолженность в полном объеме. На исполнении судебных приставов Кольчугинского района находилось производство о взыскании с 32-летней местной жительницы задолженности в размере более 900 тысяч рублей в пользу кредитной организации.

Гражданка всячески уклонялась от исполнения своих обязательств, в связи с чем судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о временном ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы Российской Федерации, об обращении взыскания на денежные средства женщины, находящиеся в банке и о наложении ареста на личное имущество. Так приставом был составлен акт описи и ареста на импортный телевизор должницы стоимостью 200 тысяч рублей.

Не желая терять дорогостоящую технику, женщина рассчитались с долгом полностью, однако, из-за просрочки ей также пришлось заплатить исполнительский сбор, тратиться на который не пришлось бы, заплати она долги вовремя